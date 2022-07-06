До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Ірландії

Деталі

Під час візиту Мартін обговорить з українським керівництвом, як Ірландія та Європейський Союз можуть підтримати країну. Крім того, він підтвердить повну підтримку Ірландією продовження санкцій проти режиму президента росії володимира путіна, шляху України до повноправного членства в ЄС, а також зобов’язання працювати спільно з ЄС над відновленням України.

Цитата

"Дух і рішучість українського народу надихнули нас усіх, і Ірландія надаватиме всіляку підтримку на шляху України до повноправного членства в ЄС, а також продовжуватиме приймати та підтримувати цивільних осіб, які тікають від цієї війни", — сказав прем'єр-міністр Ірландії.

І додав: "Бомбардування та напади на мирних жителів — це ні що інше, як воєнні злочини, і я використаю свій візит, щоб висловити підтримку Ірландією кроків, спрямованих на повну відповідальність тих, хто стоїть за цими атаками".

Це перший візит Мартіна до України, який стався через два тижні після того, як Президент Володимир Зеленський запросив його відвідати країну.

Раніше

Ірландія визнала повномасштабне вторгнення росії в Україну актом геноциду.