В Киев прибыла вторая партия автобусов и гумпомощи из Риги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Украинская столица получила новые 10 пассажирских автобусов от Риги. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Все автобусы были наполнены гуманитарной помощью. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает УНН.
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“10 января, они выехали из Риги и сегодня утром прибыли в Киев. Также в автобусах — гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии для украинцев, — генераторы, одеяла, продукты питания”, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.
Детали
Возглавил латвийскую делегацию в Киев председатель Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс. В конце апреля 2022 года он уже приезжал в столицу и передавал первые 11 автобусов и гуманитарную помощь. Всего с начала полномасштабного вторжения России Рига передала украинской столице 21 городской автобус.
С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Киев получает помощь от городов-партнёров. Она идет из Польши и Германии, из стран Балтии, Испании, Франции, Швейцарии и многих других стран.
Всего с марта 2022 года Киев получил более 40 современных карет скорой помощи, 36 пожарных автомобилей (2 из них в декабре отправили в Харьков), и 72 автобуса.
Напомним
Киев получил от финского города Тампере три пассажирских автобуса, а также гуманитарную помощь, собранную для жителей столицы финским правительством и гражданами.