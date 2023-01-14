В Киев прибыла вторая партия автобусов и гумпомощи из Риги

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“10 января, они выехали из Риги и сегодня утром прибыли в Киев. Также в автобусах — гуманитарная помощь, которую собрали граждане Латвии для украинцев, — генераторы, одеяла, продукты питания”, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Детали

Возглавил латвийскую делегацию в Киев председатель Сейма Латвии Эдвардс Смилтенс. В конце апреля 2022 года он уже приезжал в столицу и передавал первые 11 автобусов и гуманитарную помощь. Всего с начала полномасштабного вторжения России Рига передала украинской столице 21 городской автобус.

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину, Киев получает помощь от городов-партнёров. Она идет из Польши и Германии, из стран Балтии, Испании, Франции, Швейцарии и многих других стран.

Всего с марта 2022 года Киев получил более 40 современных карет скорой помощи, 36 пожарных автомобилей (2 из них в декабре отправили в Харьков), и 72 автобуса.

Напомним

Киев получил от финского города Тампере три пассажирских автобуса, а также гуманитарную помощь, собранную для жителей столицы финским правительством и гражданами.