До Києва прибула друга партія автобусів та гумдопомоги з Риги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Українська столиця отримала нові 10 пасажирські автобуси від Риги. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Усі автобуси були наповнені гуманітарної допомогою. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.
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“10 січня, вони виїхали із Риги та сьогодні вранці прибули до Києва. Також в автобусах — гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії для українців, — генератори, ковдри, продукти харчування”, — сказав мер Києва Віталій Кличко.
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Очолив латвійську делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. У кінці квітня 2022 року він вже приїздив до столиці і передавав перші 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Рига передала українській столиці 21 міський автобус.
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Київ отримує допомогу від міст-партнерів. Вона йде із Польщі та Німеччини, з країн Балтії, Іспанії, Франції, Швейцарії та багатьох інших країн.
Загалом з березня 2022 року Київ отримав понад 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів (2 із них у грудні відправили в Харків), та 72 автобуси.
Нагадаємо
Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси, а також гуманітарну допомогу, зібрану для жителів столиці фінським урядом та громадянами.