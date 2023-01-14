До Києва прибула друга партія автобусів та гумдопомоги з Риги

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 14814 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 31613 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 40993 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 50961 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 89131 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 54567 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 113883 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 81227 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 63613 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119797 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4.9м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 55139 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 44569 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 107750 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 47371 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 43830 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 89199 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 109235 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 113907 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 232808 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 281587 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 44842 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 48354 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 32170 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 36267 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 51569 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

До Києва прибула друга партія автобусів та гумдопомоги з Риги

Київ • УНН

 • 1451758 перегляди

КИЇВ. 14 січня. УНН. Українська столиця отримала нові 10 пасажирські автобуси від Риги. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Усі автобуси були наповнені гуманітарної допомогою. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації, передає УНН.

До Києва прибула друга партія автобусів та гумдопомоги з Риги

Цитата

“10 січня, вони виїхали із Риги та сьогодні вранці прибули до Києва. Також в автобусах — гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії для українців, — генератори, ковдри, продукти харчування”, — сказав мер Києва Віталій Кличко.

Деталі

Очолив латвійську делегацію до Києва голова Сейму Латвії Едвардс Смілтенс. У кінці квітня 2022 року він вже приїздив до столиці і передавав перші 11 автобусів і гуманітарну допомогу. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії Рига передала українській столиці 21 міський автобус.

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Київ отримує допомогу від міст-партнерів. Вона йде із Польщі та Німеччини, з країн Балтії, Іспанії, Франції, Швейцарії та багатьох інших країн.

Загалом з березня 2022 року Київ отримав понад 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів (2 із них у грудні відправили в Харків), та 72 автобуси.

Нагадаємо

Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси, а також гуманітарну допомогу, зібрану для жителів столиці фінським урядом та громадянами.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаКиїв
Brent
$65.04
Bitcoin
$85,439.50
S&P 500
$5,442.83
Tesla
$255.38
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,227.76
Ethereum
$1,671.24