Київ отримав від Тампере три пасажирських автобуси та гуманітарну допомогу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Київ отримав від фінського міста Тампере три пасажирських автобуси, а також гуманітарну допомогу, зібрану для жителів столиці фінським урядом та громадянами. Про це повідомляє УНН, посилаючись на сторінку міського голови Києва Віталія Кличка у Telegram.
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"Через постійні атаки російського агресора і його спроби залишити столицю й Україну без електроенергії, українці відчувають дефіцит електроенергії. А нам вкрай важливо забезпечити роботу наземного пасажирського транспорту", - зазначив Кличко.
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Міський голова столиці нагадав, що сьогодні на всіх тролейбусних і трамвайних маршрутах міста працюють автобуси.
Він також повідомив, що Тампере постійно надсилає Києву гуманітарну допомогу. Кличко наголосив, що фінське місто було першим, з яким Київ у 1954 році підписав угоду про побратимство, і подякував за підтримку і надану допомогу столиці та Україні.
Нагадаємо
Естонія та Гельсінкі ведуть переговори про перенаправлення до Фінляндії частини українських біженців. Фінляндія щотижня готова приймати по 50-100 осіб.