Киев получил от Тампере три пассажирских автобуса и гуманитарную помощь

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"Из-за постоянных атак российского агрессора и его попытки оставить столицу и Украину без электроэнергии, украинцы испытывают дефицит электроэнергии. А нам крайне важно обеспечить работу наземного пассажирского транспорта", - отметил Кличко.

Детали

Мэр столицы напомнил, что сегодня на всех троллейбусных и трамвайных маршрутах города работают автобусы.

Он также сообщил, что Тампере постоянно присылает Киеву гуманитарную помощь. Кличко отметил, что финский город был первым, с которым Киев в 1954 году подписал соглашение о побратимстве, и поблагодарил за поддержку и оказанную помощь столице и Украине.

Напомним

Эстония и Хельсинки ведут переговоры о перенаправлении в Финляндию части украинских беженцев. Финляндия еженедельно готова принимать по 50-100 человек.