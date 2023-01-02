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Естонія та Гельсінкі ведуть переговори про перенаправлення до Фінляндії частини українських біженців

Естонія та Гельсінкі ведуть переговори про перенаправлення до Фінляндії частини українських біженців

Київ • УНН

 • 1013597 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Між Естонією та Фінляндією тривають переговори щодо перенаправлення частини українських переселенців. Фінляндія щотижня готова приймати по 50-100 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на ERR.

Деталі

Зазначається, що до Естонії у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф прибуло близько 120 тисяч українських біженців, з яких понад 65 тисяч залишилися в країні. Тим часом у Фінляндії за тимчасовим захистом звернулося менше 50 000 українців.

Саме тому Таллінн і Гельсінкі розпочали в грудні 2022 року переговори про перерозподіл частини біженців, які прибувають до Естонії з України. Фінляндія заявила про готовність приймати з Естонії щотижня по 50-100 осіб, починаючи з січня цього року.

Цитата

"Важливо, що ми повинні забезпечити первинний прийом біженців скільки б їх не було. Коли до нас прибувають переселенці, треба забезпечити первинне розміщення, первинну продуктову допомогу, соціальну допомогу, психосоціальне консультування", - наголосив канцлер МВС Тармо Мійлітс.

Для українських біженців будуть організовані автобусні та поромні перевезення.

Доповнення

Фінляндія повідомила, що готова прийняти українських біженців із Естонії, де спостерігається перевантаження системи прийому через наплив людей.

Кількість біженців з України в Польщі зараз становить 950 тисяч осіб, а всього громадян України в Польщі - близько 2,3 мільйонів. 

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