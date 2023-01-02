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Эстония и Хельсинки ведут переговоры о перенаправлении в Финляндию части украинских беженцев

Эстония и Хельсинки ведут переговоры о перенаправлении в Финляндию части украинских беженцев

Киев • УНН

 • 1013595 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Между Эстонией и Финляндией продолжаются переговоры по перенаправлению части украинских переселенцев. Финляндия еженедельно готова принимать по 50-100 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Детали 

Отмечается, что в Эстонию в связи с полномасштабным вторжением россии прибыло около 120 тысяч украинских беженцев, из которых более 65 тысяч остались в стране. Между тем, в Финляндии за временной защитой обратилось менее 50 000 украинцев.

Именно поэтому Таллин и Хельсинки начали в декабре 2022 года переговоры о перераспределении части беженцев, прибывающих в Эстонию из Украины. Финляндия заявила о готовности принимать из Эстонии еженедельно по 50-100 человек, начиная с января этого года.

Цитата

"Важно, что мы должны обеспечить первичный прием беженцев, сколько бы их ни было. Когда к нам прибывают переселенцы, нужно обеспечить первичное размещение, первичную продуктовую помощь, социальную помощь, психосоциальное консультирование", - подчеркнул канцлер МВД Тармо Мийлитс.

Для украинских беженцев будут организованы автобусные и паромные перевозки.

Дополнение

Финляндия сообщила, что готова принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей.

Количество беженцев из Украины в Польше сейчас составляет 950 тысяч человек, а всего граждан Украины в Польше - около 2,3 миллиона. 

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