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Фінляндія готова приймати українців, які наразі проживають в Естонії: деталі

Фінляндія готова приймати українців, які наразі проживають в Естонії: деталі

Київ • УНН

 • 739967 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Фінляндія повідомила, що готова прийняти українських біженців із Естонії, де спостерігається перевантаження системи прийому через наплив людей. Про це повідомляє МВС Фінляндії, пише УНН.

Цитата

«До Естонії прибула значна кількість українських біженців, місцева система прийому перевантажена. Саме тому, щоб полегшити становище біженців, уряд Фінляндії пропонує бажаючим переїхати до країни груповим транспортом. Підготовка справи була розпочата на прохання Естонії та ведеться у співпраці між естонськими та фінськими органами влади», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Фінляндія готова прийняти приблизно 50-100 українців. Передбачається, що дія домовленості розпочнеться в січні.

«Державна рада ще в травні окреслила, що Фінляндія готова допомогти тим, хто тікає від війни. Це частина спільних дій ЄС. Наш обов’язок - допомогти тим, хто тікає від війни в Україні», - каже міністр внутрішніх справ країни Кріста Мікконен.

Для тих українців, які бажають переїхати з Естонії до Фінляндії, організовуються узгоджені автобусні та поромні перевезення. Обидві країни несуть відповідальність за витрати, що виникають на їхній території.

Доповнення

У зв’язку з повномасштабною війною громадяни України виїхали до країн Європейського Союзу. Станом на 19 грудня в Естонії проживає 64 529 українців.

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