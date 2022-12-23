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Финляндия готова принимать украинцев, проживающих в Эстонии: детали

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 декабря. УНН. Финляндия сообщила, что готова принять украинских беженцев из Эстонии, где наблюдается перегрузка системы приема из-за наплыва людей. Об этом сообщает МВД Финляндии, пишет УНН.

Цитата

«В Эстонию прибыло значительное количество украинских беженцев, местная система приема перегружена. Именно поэтому, чтобы облегчить положение беженцев, правительство Финляндии предлагает желающим переехать в страну групповым транспортом. Подготовка дела была начата по просьбе Эстонии и ведется в сотрудничестве между эстонскими и финскими органами власти», - говорится в сообщении.

Детали

Финляндия готова принять примерно 50-100 украинцев. Предполагается, что договоренность начнется в январе.

«Государственный совет еще в мае очертил, что Финляндия готова помочь тем, кто убегает от войны. Это часть совместных действий ЕС. Наш долг - помочь тем, кто убегает от войны в Украине», - говорит министр внутренних дел страны Криста Микконен.

Для украинцев, желающих переехать из Эстонии в Финляндию, организуются согласованные автобусные и паромные перевозки. Обе страны несут ответственность за расходы, возникающие на их территории.

Дополнение

В связи с полномасштабной войной граждане Украины выехали в страны Европейского Союза. По состоянию на 19 декабря в Эстонии проживает 64 529 украинцев.

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