В Естонії проживає понад 65 тис. українців
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У зв’язку з повномасштабною війною громадяни України виїхали до країн Європейського Союзу. Наразі в Естонії проживає 64 529 українців. Про це інформує УНН з посиланням на естонське видання ERR.
Деталі
За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони, з кінця лютого до Естонії в'їхали 118 850 українських біженців. З них за станом на 18 грудня 64529 залишилися в країні.
За останню добу до Естонії прибули 92 українців, з них 45 вирішили залишитися в країні. Інші 47 заявили, що їдуть транзитом.
Доповнення
Українські біженці, які отримали в Естонії тимчасовий захист, зможуть клопотати про продовження посвідки на проживання через бюро самообслуговування Департаменту поліції та прикордонної охорони.