В Эстонии проживает более 65 тыс. украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В связи с полномасштабной войной граждане Украины выехали в страны Европейского Союза. В настоящее время в Эстонии проживает 64 529 украинцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эстонское издание ERR.
Детали
По данным Департамента полиции и пограничной охраны, с конца февраля в Эстонию въехали 118 850 украинских беженцев. Из них по состоянию на 18 декабря 64 529 остались в стране.
За последние сутки в Эстонию прибыли 92 украинцев, из них 45 решили остаться в стране. Остальные 47 заявили, что едут по транзиту.
Дополнение
Украинские беженцы, получившие в Эстонии временную защиту, смогут ходатайствовать о продлении вида на жительство через бюро самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.