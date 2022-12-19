В Эстонии проживает более 65 тыс. украинцев

Детали



По данным Департамента полиции и пограничной охраны, с конца февраля в Эстонию въехали 118 850 украинских беженцев. Из них по состоянию на 18 декабря 64 529 остались в стране.

За последние сутки в Эстонию прибыли 92 украинцев, из них 45 решили остаться в стране. Остальные 47 заявили, что едут по транзиту.

Дополнение

Украинские беженцы, получившие в Эстонии временную защиту, смогут ходатайствовать о продлении вида на жительство через бюро самообслуживания Департамента полиции и пограничной охраны.