Українцям в Естонії спростили продовження тимчасового захисту: деталі

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"Оскільки війна триває, отримувачі тимчасового захисту зможуть продовжити свій дозвіл на проживання. Для цього можна за цією адресою asylum.politsei.ee подати клопотання", - повідомила комісар бюро ідентичності та статусів Департаменту поліції та прикордонної охорони Марина Пильдма.

Деталі

За її словами, клопотати про продовження можна лише за три місяці до закінчення посвідки. При продовженні потрібно буде вказати особистий код, дані картки посвідки на проживання та зареєстроване місце проживання в Естонії.

Станом на 4 грудня про тимчасовий захист клопотали 40 814 осіб. З 10 грудня про продовження посвідки на проживання зможуть клопотати 17 142 особи.

Доповнення

Уряд Чехії може продовжити українськими біженцями візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Наразі візи для українців дійсні до березня 2023 року.