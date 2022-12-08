Украинцам в Эстонии упростили продление временной защиты: детали

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"Поскольку война продолжается, получатели временной защиты смогут продлить свое разрешение на проживание. Для этого можно по этому адресу asylum.politsei.ee подать ходатайство", - сообщила комиссар бюро идентичности и статусов Департамента полиции и пограничной охраны Марина Пильдма.

Детали

По ее словам, ходатайствовать о продлении можно только за три месяца до окончания удостоверения. При продлении нужно будет указать личный код, данные карты вида на жительство и зарегистрированное место жительства в Эстонии.

По состоянию на 4 декабря о временной защите ходатайствовали 40 814 человек. С 10 декабря о продлении вида на жительство смогут ходатайствовать 17 142 человека.

Дополнение

Правительство Чехии может продлить украинскими беженцами визы временной защиты до конца марта 2024 года. Визы для украинцев действительны до марта 2023 года.