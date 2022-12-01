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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Чехія планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців

Чехія планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців

Київ • УНН

 • 1225936 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Уряд Чехії може продовжити українськими біженцями візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Наразі візи для українців дійсні до березня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Prague.

Деталі

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що проєкт має ще розглянути парламент. Однак, на думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом.

Зазначається, що статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.

Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім особисто.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого Чехія видала біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до третіх країн.

Доповнення

Кількість тимчасових захисних віз, виданих у Чехії біженцям з України, за тиждень скоротилося на 20% - до 2650.

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