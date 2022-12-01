Чехія планує продовжити тимчасовий захист для українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Уряд Чехії може продовжити українськими біженцями візи тимчасового захисту до кінця березня 2024 року. Наразі візи для українців дійсні до березня 2023 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Radio Prague.
Деталі
Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан заявив, що проєкт має ще розглянути парламент. Однак, на думку МВС, стан війни в Україні не свідчить про те, що біженці зможуть повернутися додому найближчим часом.
Зазначається, що статус тимчасового захисту дає біженцям можливість користуватися в Чехії системою охорони здоров'я та освіти та надає вільний доступ на ринок праці.
Для продовження візи громадяни України мають пройти реєстрацію спочатку в електронній формі, а потім особисто.
З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого Чехія видала біженцям 463 804 візи тимчасового захисту, проте багато громадян України вже повернулися на батьківщину або поїхали до третіх країн.
Доповнення
Кількість тимчасових захисних віз, виданих у Чехії біженцям з України, за тиждень скоротилося на 20% - до 2650.