Чехия планирует продлить временную защиту для украинских беженцев

Детали



Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что проект должен еще рассмотреть парламент. Однако, по мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.

Отмечается, что статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.

Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем лично.

С момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Чехия выдала беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.

Дополнение

Количество временных защитных виз, выданных в Чехии беженцам из Украины, за неделю сократилось на 20% - до 2650.