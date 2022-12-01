Чехия планирует продлить временную защиту для украинских беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Правительство Чехии может продлить украинскими беженцами визы временной защиты до конца марта 2024 года. На даннный момент визы для украинцев действительны до марта 2023 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Radio Prague.
Детали
Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что проект должен еще рассмотреть парламент. Однако, по мнению МВД, состояние войны в Украине не свидетельствует о том, что беженцы смогут вернуться домой в ближайшее время.
Отмечается, что статус временной защиты дает беженцам возможность пользоваться в Чехии системой здравоохранения и образования и предоставляет свободный доступ на рынок труда.
Для продления визы граждане Украины должны пройти регистрацию сначала в электронной форме, а затем лично.
С момента полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля Чехия выдала беженцам 463 804 визы временной защиты, однако многие граждане Украины уже вернулись на родину или уехали в третьи страны.
Дополнение
Количество временных защитных виз, выданных в Чехии беженцам из Украины, за неделю сократилось на 20% - до 2650.