У Чехії на 20% скоротилося кількість тимчасових віз, виданих українцям

Деталі

За даними Міністерства внутрішніх справ, загалом з початку російського вторгнення в Україну було видано 458 405 віз. Так, візи дозволяють їх власникам отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці в країні.

Цитата

"Біженці повинні з'явитися в іноземну поліцію протягом трьох днів після прибуття до Чехії. Від початку війни цю процедуру пройшли загалом 583 510 українців. Минулого тижня кількість зареєстрованих скоротилося приблизно на 25% у порівняні з попередніми сімома днями і становила близько 11 тисяч осіб", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, діти до 15 років не повинні реєструватися.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан на початку листопада заявив, що приблизно 20% українських біженців уже повернулися до своєї країни з Чехії. Проте до зими деякі українці можуть повернутися до країн Європейського Союзу, де їм видано тимчасові візи.

Доповнення

У Берліні для українців, які прибуватимуть до столиці Німеччини у пошуках тимчасового прихистку у зв’язку з війною, розміщуватимуть у тимчасовому притулку в колишньому аеропорту Тегель. Загалом в аеропорту планується розмістити 3600 осіб.