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У Чехії на 20% скоротилося кількість тимчасових віз, виданих українцям

У Чехії на 20% скоротилося кількість тимчасових віз, виданих українцям

Київ • УНН

 • 634085 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Кількість тимчасових захисних віз, виданих у Чехії біженцям з України, за останній тиждень скоротилося на 20% - до 2650. Про це повідомляє видання Radio Prague International, інформує УНН.

Деталі

За даними Міністерства внутрішніх справ, загалом з початку російського вторгнення в Україну було видано 458 405 віз. Так, візи дозволяють їх власникам отримати доступ до державного медичного страхування, освіти або ринку праці в країні.

Цитата

"Біженці повинні з'явитися в іноземну поліцію протягом трьох днів після прибуття до Чехії. Від початку війни цю процедуру пройшли загалом 583 510 українців. Минулого тижня кількість зареєстрованих скоротилося приблизно на 25% у порівняні з попередніми сімома днями і становила близько 11 тисяч осіб", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, діти до 15 років не повинні реєструватися.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан на початку листопада заявив, що приблизно 20% українських біженців уже повернулися до своєї країни з Чехії. Проте до зими деякі українці можуть повернутися до країн Європейського Союзу, де їм видано тимчасові візи.

Доповнення

У Берліні для українців, які прибуватимуть до столиці Німеччини у пошуках тимчасового прихистку у зв’язку з війною, розміщуватимуть у тимчасовому притулку в колишньому аеропорту Тегель. Загалом в аеропорту планується розмістити 3600 осіб.

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