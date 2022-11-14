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В Чехии на 20% сократилось количество временных виз, выданных украинцам

В Чехии на 20% сократилось количество временных виз, выданных украинцам

Киев • УНН

 • 634083 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Количество временных защитных виз, выданных в Чехии беженцам из Украины, за последнюю неделю сократилось на 20% – до 2650. Об этом сообщает издание Radio Prague International, информирует УНН.

Детали 

По данным Министерства внутренних дел, всего с начала российского вторжения в Украину было выдано 458 405 виз. Так, визы позволяют их владельцам получить доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию или рынку труда в стране.

Цитата

"Беженцы должны явиться в иностранную полицию в течение трех дней после прибытия в Чехию. С начала войны эту процедуру прошли в общей сложности 583 510 украинцев. На прошлой неделе количество зарегистрированных сократилось примерно на 25% по сравнению с предыдущими семью днями и составило около 11 тысяч человек", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, дети до 15 лет не должны регистрироваться.

Министр внутренних дел Вит Ракушан в начале ноября заявил, что примерно 20% украинских беженцев уже вернулись в свою страну из Чехии. Однако к зиме некоторые украинцы могут вернуться в страны Европейского Союза, где им выданы временные визы.

Дополнение

В Берлине для украинцев, которые будут прибывать в столицу Германии в поисках временного убежища в связи с войной, будут размещать во временном убежище в бывшем аэропорту Тегель. Всего в аэропорту планируется разместить 3600 человек.

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