До конца недели в Киеве будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. До конца недели в Киеве сохранится облачная с прояснениями погода, местами небольшой мокрый снег. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 4-6° мороза, днем - 1-3° тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.
Погода останется стабильной до конца недели. Лишь 25 и 28 ноября синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. В воскресенье, 27 ноября, температура воздуха днем прогреется до 4-6° тепла.