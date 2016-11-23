До конца недели в Киеве будет облачно с прояснениями

По прогнозу Украинского гидрометцентра, завтра в Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 4-6° мороза, днем ​​- 1-3° тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.

Погода останется стабильной до конца недели. Лишь 25 и 28 ноября синоптики прогнозируют местами небольшой мокрый снег. В воскресенье, 27 ноября, температура воздуха днем ​​прогреется до 4-6° тепла.