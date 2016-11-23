До кінця тижня в Києві буде хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. До кінця тижня в Києві утримається хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий мокрий сніг. Про це УНН повідомили в прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, завтра в Києві хмарно з проясненнями, без опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень — 1-3° тепла. Вітер південний, 5-10 м/с.
Погода лишатиметься стабільною до кінця тижня. Лише 25 та 28 листопада синоптики прогнозують місцями невеликий мокрий сніг. У неділю, 27 листопада, температура повітря вдень прогріється до 4-6° тепла.