До конца срока упрощенной "растаможки" авто "на еврономерах" осталось 10 дней
Киев • УНН
Киев. 1 ноября. УНН. По состоянию на 1 ноября, согласно законам Украины №1402-ІХ и №1403-ІХ оформлено более 66 тысяч авто "на еврономерах". В Государственный бюджет уже уплачено сумму более 2,3 млрд грн. Об этом информирует УНН со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
Детали
В таможенной службе напомнили, что воспользоваться упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто "на еврономерах" в соответствии с законами Украины №1402-IX и №1403-IX можно до 10 ноября 2021 года включительно.
Однако участники боевых действий, которые находились непосредственно на территории Операции Объединенных сил (ООС) более 90 дней со дня вступления в силу законов (с 15 мая 2021 года), могут воспользоваться этими упрощениями до 8 февраля 2022 года включительно.
С подробной информацией относительно некоторых положений и алгоритма выполнения указанных законов можно ознакомиться здесь.
Добавим
С 15 июня в Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("євроблях").