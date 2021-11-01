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До кінця терміну спрощеного "розмитнення" авто "на єврономерах" залишилось 10 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Станом на 1 листопада, згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ оформлено понад 66 тисяч авто "на єврономерах". До Державного бюджету вже сплачено суму понад 2,3 млрд грн. Про це інформує УНН з посиланням на Державну митну службу України.

До кінця терміну спрощеного "розмитнення" авто "на єврономерах" залишилось 10 днів

Деталі

У митній службі нагадали, що скористатися спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто "на єврономерах" згідно із законами України №1402-ІХ та №1403-ІХ можна по 10 листопада 2021 року включно.

Проте учасники бойових дій, які перебували безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів (з 15 травня 2021 року), можуть скористатися цими спрощеннями до 8 лютого 2022 року включно.

З детальною інформацією щодо деяких положень та алгоритму виконання зазначених законів можна ознайомитися тут.

Додамо

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

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