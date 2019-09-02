К концу года нардепы должны принять новый Трудовой кодекс

КИЕВ. 2 сентября. УНН. До конца текущего года в Украине должен быть доработан и принят новый Трудовой кодекс. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.