До кінця року нардепи мають ухвалити новий Трудовий кодекс
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. До кінця поточного року в Україні має бути доопрацьований і ухвалений новий Трудовий кодекс. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
“Забезпечити доопрацювання і ухвалення нової редакції Трудового кодексу України. Термін — до 1 січня 2020 року”, — зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальними за це питання визначені прем’єр Олексій Гончарук, голова пропрезидентської фракції Давід Арахамія, а також міністр соціальної політики Юлія Соколовська.
Нагадаємо, Президент доручив ухвалити закон про “спліт” до 1 жовтня.