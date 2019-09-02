Президент доручив ухвалити закон про "спліт" до 1 жовтня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Проект закону про розподіл функцій між Національним банком України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку має бути ухвалений до 1 жовтня поточного року. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з керівництвом ВРУ, Кабміну та правоохоронними органами, передає кореспондент УНН.
"Ухвалити закон про скасування деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг. Передбачає розподіл функцій між НБУ та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, "сплит". До 1 жовтня 2019 року", - зазначив Зеленський.
За його словами, відповідальні особи з цього питання – прем'єр Олексій Гончарук і голова пропрезидентської фракції Давід Арахамія.
Нагадаємо, раніше в уряді розповіли, що під час зустрічі Президента Володимира Зеленського із керівництвом Верховної Ради, уряду та правоохоронних органів будуть формуватися спільні плани і окреслюватись дорожня карта дій уряду.