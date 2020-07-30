В кассы банков за полгода поступило более 961 млрд грн наличных - НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В кассы банков за первое полугодие 2020 года поступило 961,4 млрд грн наличности, что на 11,8% меньше по сравнению с этим периодом в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Есть новая статистика относительно объемов кассовых оборотов банков за первое полугодие 2020 года. Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 961,4 млрд грн. Это на 11,8% меньше, если сравнивать с первым полугодием 2019 года. Объем выдачи наличных из касс банков за январь-июнь текущего года составил 1025,7 млрд грн. Выдачи наличных из касс банков за этот период 2020 года тоже немного уменьшились по сравнению с прошлым годом - на 5,5%", - говорится в сообщении.
Как сообщают в НБУ, всего банки выдавали наличные:
- по операциям клиентов с использованием платежных карт;
- для подкрепления операторов почтовой связи;
- для приобретения иностранной валюты у клиентов.
В то же время отмечается, что крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали:
- операции клиентов с использованием платежных карточек (35,5% от общего объема поступлений)
- торговая выручка (34,9% от общего объема поступлений)
- выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема поступлений).
Напомним, по информации эксперта, Украина со второй попытки привлекла 2 млрд долларов по еврооблигациям под 7,25% к 2033 году.