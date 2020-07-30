В кассы банков за полгода поступило более 961 млрд грн наличных - НБУ

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 9387 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 99758 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104838 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130967 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109782 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129957 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101837 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102531 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104368 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В кассы банков за полгода поступило более 961 млрд грн наличных - НБУ

В кассы банков за полгода поступило более 961 млрд грн наличных - НБУ

Киев  •  УНН

 • 12029 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. В кассы банков за первое полугодие 2020 года поступило 961,4 млрд грн наличности, что на 11,8% меньше по сравнению с этим периодом в 2019 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Есть новая статистика относительно объемов кассовых оборотов банков за первое полугодие 2020 года. Так, объем поступлений наличных денег в кассы банков за этот период составил 961,4 млрд грн. Это на 11,8% меньше, если сравнивать с первым полугодием 2019 года. Объем выдачи наличных из касс банков за январь-июнь текущего года составил 1025,7 млрд грн. Выдачи наличных из касс банков за этот период 2020 года тоже немного уменьшились по сравнению с прошлым годом - на 5,5%", - говорится в сообщении.

Как сообщают в НБУ, всего банки выдавали наличные:

- по операциям клиентов с использованием платежных карт;

- для подкрепления операторов почтовой связи;

- для приобретения иностранной валюты у клиентов.

В то же время отмечается, что крупнейшими источниками поступлений наличности в банки стали:

- операции клиентов с использованием платежных карточек (35,5% от общего объема поступлений)

- торговая выручка (34,9% от общего объема поступлений)

- выручка от всех видов услуг (9,4% от общего объема поступлений).

Напомним, по информации эксперта, Украина со второй попытки привлекла 2 млрд долларов по еврооблигациям под 7,25% к 2033 году.

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