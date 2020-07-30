До кас банків за півроку надійшло понад 961 млрд грн готівки – НБУ

"Маємо нову статистику стосовно обсягів касових оборотів банків за перше півріччя 2020 року. Так, обсяг надходжень готівки до кас банків за цей період становив 961,4 млрд грн. Це на 11,8% менше, якщо порівнювати з першим півріччям 2019 року. Обсяг видачі готівки із кас банків за січень-червень цього року становив 1025,7 млрд грн. Видачі готівки із кас банків за цей період 2020 року теж трохи зменшилися, порівняно з минулим роком, – на 5,5 %", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в НБУ, найбільше банки видавали готівку:

- за операціями клієнтів з використанням платіжних карток;

- для підкріплення операторів поштового зв’язку;

- для придбання іноземної валюти у клієнтів.

Водночас зазначається, що найбільшими джерелами надходжень готівки до банків стали:

- операції клієнтів з використанням платіжних карток (35,5% від загального обсягу надходжень);

- торговельна виручка (34,9% від загального обсягу надходжень);

- виручка від усіх видів послуг (9,4% від загального обсягу надходжень).

Нагадаємо, за інформацією експерта, Україна з другої спроби залучила 2 млрд доларів за єврооблігаціями під 7,25% до 2033 року.