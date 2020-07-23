Україна залучила 2 млрд доларів за 12-річними єврооблігаціями - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Україна з другої спроби залучила 2 млрд доларів за єврооблігаціями під 7,25% до 2033 року. Про це на своїй сторінці в Facebook написав фінансовий аналітик Михайло Демків, передає УНН.
“Спроба номер два випустити єврооблігації виявилася навіть трохи успішнішою - отримали більше коштів, ставка навіть нижча. Рішення про відміну випуску 1 липня, на мою думку, було правильним, як показала практика. Тоді не вдалося укласти угоду, але вдалося зберегти довіру інвесторів”, - написав Михайло Демків.
Він зазначив, що кінцеві умови наступні: залучається 2 млрд доларів під 7,25%, включаючи приблизно 1,12 млрд дол. готівкою, до березня 2033 року.
Зазначається, що у кінці терміну касова книга буде становити понад 6,3 млрд дол.
Нагадаємо, Держбюджет за перше півріччя виконано з дефіцитом 16,7 млрд грн.