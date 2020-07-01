Держбюджет за перше півріччя виконано з дефіцитом 16,7 млрд грн - Мінфін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. За підсумками 6 місяців поточного року Державний бюджет України було виконано із дефіцитом у розмірі 16,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – дефіцитом у сумі 27,9 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 42,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.
За підсумками січня-червня 2020 року розпис доходів за загальним фондом державного бюджету було виконано на рівні 92,1%, в той час як у січні-травні поточного року — 88,4%.
За січень-червень 2020 року соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень. Так, видатки за загальним фондом державного бюджету за січень-червень 2020 року становили 479,6 млрд грн, або 90,4% від розпису звітного періоду.
За підсумками 6 місяців поточного року державний бюджет було виконано із дефіцитом у розмірі 16,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд — дефіцитом у сумі 27,9 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 42,1 млрд гривень.
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Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-червень 2020 року становили 259,5 млрд грн, або 99,9% від запланованих на цей період.
Всього від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 153,6 млрд грн (99,9% від плану), в тому числі за рахунок випуску ОВДП в іноземній валюті — 61,7 млрд грн (1,6 млрд дол. та 0,3 млрд євро). Із зовнішніх джерел залучено 105,8 млрд грн (100% від плану), зокрема:
33,9 млрд грн шляхом розміщення 10-річних євробондів на суму 1,25 млрд євро під 4,375% річних;
1,350 млрд грн (50,0 млн дол.) — отримання коштів позики МБРР в рамках проєкту “Модернізація системи соціальної підтримки населення України”;
55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) отримання кредиту МВФ в рамках програми Stand-by-2020;
15,0 млрд грн (500 млн євро) надходження коштів в рамках позики з макрофінансової допомоги ЄС.
При цьому, платежі з погашення державного боргу за січень-червень 2020 року склали 156,2 млрд грн (99,7% плану), платежі з обслуговування — 61,4 млрд грн (89,7% плану).
Нагадаємо, у 2019 році фактичний дефіцит бюджету було утримано на рівні 2% ВВП при плані у 2,26%.