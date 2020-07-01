Держбюджет за перше півріччя виконано з дефіцитом 16,7 млрд грн - Мінфін

КИЇВ. 1 липня. УНН. За підсумками 6 місяців поточного року Державний бюджет України було виконано із дефіцитом у розмірі 16,7 млрд грн, у тому числі загальний фонд – дефіцитом у сумі 27,9 млрд грн, при розписі загального фонду звітного періоду у сумі 42,1 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Мінфіну.