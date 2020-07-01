Госбюджет за первое полугодие выполнен с дефицитом 16,7 млрд грн - Минфин
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. По итогам 6 месяцев текущего года Государственный бюджет Украины был выполнен с дефицитом в размере 16,7 млрд грн, в том числе общий фонд - дефицитом в сумме 27,9 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 42,1 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.
По итогам января-июня 2020 года роспись доходов общего фонда государственного бюджета был выполнен на уровне 92,1%, в то время как в январе-мае текущего года - 88,4%.
За январь-июнь 2020 года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений. Так, расходы по общему фонду государственного бюджета за январь-июнь 2020 составили 479,6 млрд грн, или 90,4% от росписи отчетного периода.
По итогам 6 месяцев текущего года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 16,7 млрд грн, в том числе общий фонд - дефицитом в сумме 27,9 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 42,1 млрд гривен.
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Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июнь 2020 года составили 259,5 млрд грн, или 99,9% от запланированных на этот период.
Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 153,6 млрд грн (99,9% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 61,7 млрд грн (1,6 млрд долл. и 0,3 млрд евро). Из внешних источников привлечено 105,8 млрд грн (100% от плана), в том числе:
33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых;
1,350 млрд грн (50,0 млн долл.) - получение средств займа МБРР в рамках проекту "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины";
55,2 млрд грн (1,5 млрд СПЗ) получения кредита МВФ в рамках программы Stand-by 2020;
15,0 млрд грн (500 млн евро) поступления средств в рамках займа с макрофинансовой помощи ЕС.
При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-июнь 2020 составили 156,2 млрд грн (99,7% плана), платежи по обслуживанию - 61,4 млрд грн (89,7% плана).
Напомним, в 2019 году фактический дефицит бюджета был удержан на уровне 2% ВВП при плане в 2,26%.