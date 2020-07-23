Украина привлекла 2 млрд долларов по 12-летним еврооблигациям - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Украина со второй попытки привлекла 2 млрд долларов по еврооблигациям под 7,25% к 2033 году. Об этом на своей странице в Facebook написал финансовый аналитик Михаил Демкив, передает УНН.
"Попытка номер два выпустить еврооблигации оказалась даже немного успешной - получили больше, ставка даже ниже. Решение об отмене выпуска 1 июля, по моему мнению, было правильным, как показала практика. Тогда не удалось заключить соглашение, но удалось сохранить доверие инвесторов", - написал Михаил Демкив.
Он отметил, что конечные условия следующие: привлекается 2 млрд долларов под 7,25%, включая примерно 1,12 млрд долл. наличными, в марте 2033 года.
Отмечается, что в конце срока кассовая книга будет составлять более 6,3 млрд долл.
Напомним, Госбюджет за первое полугодие выполнен с дефицитом 16,7 млрд грн.