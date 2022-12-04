Grain from Ukraine: в Эфиопию отправилось второе судно с гуманитарной пшеницей с Украины

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«Второе судно из 30 тыс. тонн пшеницы отправлено в Эфиопию. BC CALLISTO - второе судно в рамках программы, начатой Президентом Украины Владимиром Зеленским в партнерстве со Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в порту Одессы загружаются еще два балкера NEVA и RUBYMAR, которые доставят 55 тыс. тонн гуманитарной пшеницы для Сомали и Судана. За два дня порты Большой Одессы отправили 9 судов из 336 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

С начала реализации «зерновой инициативы» мир получил 13 млн. тонн украинского продовольствия.

Дополнение

Первое судно NORD VIND 3 декабря прибыло в порт Джибути, откуда 25 тыс. тонн гуманитарной пшеницы от Украины будет доставлено жителям Эфиопии.