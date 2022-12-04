Grain from Ukraine: до Ефіопії відправилось друге судно з гуманітарною пшеницею від України

Цитата

«Друге судно з 30 тис. тонн пшениці відправлено до Ефіопії. BC CALLISTO - друге судно в рамках програми, започаткованої Президентом України Володимиром Зеленським в партнерстві зі Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у порту Одеси завантажуються ще два балкери NEVA та RUBYMAR, які доставлять 55 тис. тонн гуманітарної пшениці для Сомалі та Судану. За два дні порти Великої Одеси відправили 9 суден з 336 тис тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи.

З початку реалізації «зернової ініціативи» світ отримав 13 млн. тонн українського продовольства.

Доповнення

Перше судно NORD VIND 3 грудня прибуло до порту Джибуті, звідки 25 тис. тонн гуманітарної пшениці від України буде доставлено мешканцям Ефіопії.