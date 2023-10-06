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Ко Дню письменности: в Минкульте заявили, что представят программу распространения украинского языка

Ко Дню письменности: в Минкульте заявили, что представят программу распространения украинского языка

Киев • УНН

 • 593290 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Ко Дню украинской письменности и языка Министерство культуры представит государственную целевую программу развития и распространения украинского языка. Об этом заявил врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев, передает УНН.

Детали

Как сообщили в ведомстве, состоялась встреча врио министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандеева с Уполномоченным по защите государственного языка Тарасом Креминем. Речь шла о сотрудничестве в рамках подготовки проекта Государственной целевой программы развития и распространения украинского языка. Ее представят ко Дню украинской письменности и языка.

"Государственная программа укрепит статус украинского языка, а также даст возможность создать действенные механизмы его защиты и развития. Это, в частности, открытие сети курсов по изучению украинского языка и многое другое", - сообщили в Минкульте.

Также во время встречи речь шла о совместных действиях ко Дню украинской письменности и языка, который в этом году будет отмечаться 27 октября. К этому празднику в Украине и за ее пределами происходит много мероприятий по популяризации украинского языка, среди которых и традиционный Всеукраинский радиодиктант национального единства.

Напомним

Ранее Кабинет министров одобрил Концепцию государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года.

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