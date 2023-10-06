До Дня писемності: у Мінкульті заявили, що представлять програму поширення української мови

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Як повідомили у відомстві, відбулась зустріч т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремінем. Йшлося про співпрацю в рамках підготовки проєкту Державної цільової програми розвитку та поширення української мови. Її представлять до Дня української писемності та мови.

"Державна програма зміцнить статус української мови, а також дасть можливість створити дієві механізми її захисту й розвитку. Це, зокрема, відкриття мережі курсів з вивчення української мови та багато іншого", - повідомили у Мінкульті.

Також під час зустрічі йшлося про спільні дії до Дня украї́нської писемності та мови, який цьогоріч відзначатиметься 27 жовтня. До цього свята в Україні та за її межами відбувається багато заходів з популяризації української мови, серед яких і традиційний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Нагадаємо

Раніше Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.