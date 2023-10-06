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До Дня писемності: у Мінкульті заявили, що представлять програму поширення української мови

До Дня писемності: у Мінкульті заявили, що представлять програму поширення української мови

Київ • УНН

 • 593294 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. До Дня української писемності та мови Міністерство культури представить державну цільову програму розвитку та поширення української мови. Про це заявив т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у відомстві, відбулась зустріч т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва з Уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кремінем. Йшлося про співпрацю в рамках підготовки проєкту Державної цільової програми розвитку та поширення української мови. Її представлять до Дня української писемності та мови.

"Державна програма зміцнить статус української мови, а також дасть можливість створити дієві механізми її захисту й розвитку. Це, зокрема, відкриття мережі курсів з вивчення української мови та багато іншого", - повідомили у Мінкульті.

Також під час зустрічі йшлося про спільні дії до Дня украї́нської писемності та мови, який цьогоріч відзначатиметься 27 жовтня. До цього свята в Україні та за її межами відбувається багато заходів з популяризації української мови, серед яких і традиційний Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Нагадаємо

Раніше Кабінет Міністрів схвалив Концепцію Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року.

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