В ГБР поступило заявление Порошенко на Портнова

"Заявление Порошенко поступило, на этапе регистрации сейчас находится, никаких действий по нему еще не сделано", - отметили в пресс-службе.

При этом в ведомстве уточнили, что пока это заявление еще не в работе, и процесс его рассмотрения в ГБР продлится по крайней мере до завтрашнего дня.

Напомним, ГБР начало уже пять уголовных производств в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации Президента Януковича Андрея Портнова.