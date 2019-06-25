До ДБР надійшла заява Порошенка на Портнова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. П'ятий президент України Петро Порошенко подав заяву про злочин до Державного бюро розслідувань, звинувативши колишнього заступника голови Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова в завідомо неправдивих повідомленнях, які він зробив на адресу Порошенка у п'яти своїх поданнях до ДБР. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Державного бюро розслідувань.
"Заява Порошенка надійшла, на етапі реєстрації зараз знаходиться, жодних дій по ній ще не зроблено", - зазначили в прес-службі.
При цьому у відомстві уточнили, що наразі ця заява ще не в роботі, і процес її розгляду в ДБР триватиме принаймні до завтрашнього дня.
Нагадаємо, ДБР розпочало вже п’ять кримінальних проваджень щодо п’ятого президента України Петра Порошенка за заявами колишнього заступника голови Адміністрації Президента Януковича Андрія Портнова.