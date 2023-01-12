В беларусь наведался главнокомандующий сухопутными войсками рф
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Минобороны беларуси сообщило, что в страну прибыл главнокомандующий сухопутными войсками россии генерал олег салюков, передает УНН.
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«В республику беларусь прибыла комиссия министерства обороны российской федерации во главе с главнокомандующим сухопутными войсками генералом армии олегом салюковым», - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил беларуси.
Пресс-служба также сообщает, что было проверено "качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения" якобы "военной безопасности союзного государства".
Дополнение
Ранее сообщалось, что в беларуси заявили, что совместная группировка войск с рф к "защите союзного государства" готова.