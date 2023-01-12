В беларусь наведался главнокомандующий сухопутными войсками рф

Цитата

«В республику беларусь прибыла комиссия министерства обороны российской федерации во главе с главнокомандующим сухопутными войсками генералом армии олегом салюковым», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на полигонах вооруженных сил беларуси.

Пресс-служба также сообщает, что было проверено "качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения" якобы "военной безопасности союзного государства".

Дополнение

Ранее сообщалось, что в беларуси заявили, что совместная группировка войск с рф к "защите союзного государства" готова.