До білорусі навідався головнокомандувач сухопутними військами рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міноборони білорусі повідомило, що в країну прибув головнокомандувач сухопутними військами рф генерал олег салюков, передає УНН.
Цитата
«До республіки білорусь прибула комісія міністерства оборони російської федерації на чолі з головнокомандувачем сухопутними військами генералом армії олегом салюковим», - ідеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляють, що проінспектовано військові частини та підрозділи російського компонента регіонального угруповання військ, які перебувають на полігонах збройних сил білорусі.
Пресслужба також повідомляє, що "перевірили якість занять із бойового злагодження і дали оцінку їхньої готовності виконати завдання за призначенням в інтересах забезпечення" нібито "військової безпеки союзної держави".
Доповнення
Раніше повідомлялося, що в білорусі заявили, що спільне угруповання військ з рф до "захисту союзної держави" готове.