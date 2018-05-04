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В Балаклею вернулись жители, движение транспорта возобновили

Киев • УНН

 • 12018 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Вокруг Балаклеи Харьковской области, на военном арсенале возле которой накануне произошел пожар, сняли ограничения на движение автотранспорта для местного населения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

В Балаклею вернулись жители, движение транспорта возобновили

"По состоянию на 9:30 4 мая наблюдается незначительное тление 4 отдельных очагов. В 8:40 4 мая пожар локализован на площади около 35 га. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

На территории технической зоны для ликвидации ЧП работают четыре пожарных танка ВСУ. Пожарная авиация ГСЧС осуществила восемь сбросов воды. Всего с начала работ осуществлено 16 сбросов.

"Снято ограничение движения автотранспорта вокруг города Балаклея для местного населения. Эвакуированное население вернулось к местам проживания", - добавили в ГСЧС.

При этом действует временный запрет использования воздушного пространства в радиусе 30 км и высотой 6 тыс. метров.

Напомним, 3 мая в 13:40 в городе Балаклея Харьковской области, на технической территории воинской части "65 арсенал" Министерства обороны Украины, возникло возгорание сухой травы с последующими одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 га.

Это не первый пожар на территории арсенала в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года на территории военного склада Министерства обороны в Балаклее возник пожар с последующей детонацией боеприпасов.

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