До Балаклії повернулися жителі, рух транспорту відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Навколо Балаклії Харківської області, на військовому арсеналі біля якої напередодні сталася пожежа, зняли обмеження на рух автотранспорту для місцевого населення. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"Станом на 9:30 4 травня спостерігається незначне тління 4 окремих осередків. О 8:40 4 травня пожежа локалізована на площі близько 35 га. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.
У межах технічної зони для ліквідації НП працюють чотири пожежних танки ЗСУ. Пожежна авіація ДСНС здійснено вісім скидів води. Всього з початку робіт здійснено 16 скидів.
"Знято обмеження руху автотранспорту навколо міста Балаклія для місцевого населення. Евакуйоване населення повернулося до місць проживання", - додали у ДСНС.
При цьому діє тимчасова заборона використання повітряного простору у радіусі 30 км і висотою 6 тис. метрів.
Нагадаємо, 3 травня о 13:40 у місті Балаклія Харківської області, на технічній території військової частини "65 арсенал" Міністерства оборони України, виникло загорання сухої трави з подальшими поодинокими вибухами боєприпасів на площі близько 35 га.
Це не перша пожежа на території арсеналу у Балаклії. У ніч на 23 березня 2017 року на території військового складу Міністерства оборони у Балаклії виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.