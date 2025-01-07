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До 34 тыс. гривен штрафа за показ фильмов без внесения в госреестр: Кабмин одобрил законопроект

До 34 тыс. гривен штрафа за показ фильмов без внесения в госреестр: Кабмин одобрил законопроект

Киев  •  УНН

 • 2029 просмотра

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Кабмин одобрил законопроект о штрафах за нарушения в сфере кинематографии. Предусмотрены санкции до 51 тыс. грн за демонстрацию фильмов без регистрации и нарушение квот национального контента.

Кабинет министров одобрил законопроект об установлении ответственности в сфере кинематографии. В частности, планируется ввести штрафы за демонстрацию фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов, демонстрацию фильмов с нарушением условий и несоблюдение квот. Об этом вторник, 7 января, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности в сфере кинематографии". Законопроект направлен на приведение Кодекса Украины об административных правонарушениях в соответствие с законом "О кинематографии" и положением о Государственном реестре фильмов относительно условий распространения и демонстрации национальных фильмов", - сообщил Мельничук.

Законопроект предусматривает:

  • установление ответственности за демонстрацию фильмов или распространение фильмов без внесения в Государственный реестр фильмов;
    • усиление ответственности за распространение и демонстрацию фильмов с нарушением условий, предусмотренных Государственным реестром фильмов;
      • усиление ответственности за несоблюдение квоты демонстрирования национальных фильмов при использовании национального экранного времени;
        • усиление штрафных санкций в случае несоблюдения демонстраторами фильмов, которые не являются субъектами в сфере аудиовизуальных медиа, квоты демонстрации национальных фильмов при использовании национального экранного времени, а также усиление штрафных санкций за повторное совершение тех же действий в течение года после применения мер административного взыскания.

          Дополнение

          Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что за несоблюдение квоты демонстрирования национальных фильмов при использовании национального экранного времени будет предусматриваться штраф в размере от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен. За повторное нарушение - от 34 тыс. гривен до 51 тыс. гривен.

          Такие же штрафы предусматриваются за демонстрацию фильмов, которые не внесены в Государственный реестр фильмов и демонстрации и распространения фильмов с нарушением законодательства о кинематографии

          Законопроект должны теперь передать на рассмотрение Верховной Рады.

          Напомним

          Кабмин планирует запустить Единую платформу жилищно-коммунальных услуг для улучшения контроля за качеством услуг. Проект станет инструментом взаимодействия между потребителями, поставщиками и государством.

          Павел Башинский

          Павел Башинский

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