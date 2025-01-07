До 34 тис. гривень штрафу за показ фільмів без внесення до держреєстру: Кабмін схвалив законопроєкт
Київ • УНН
Кабмін схвалив законопроєкт про штрафи за порушення у сфері кінематографії. Передбачено санкції до 51 тис. грн за демонстрацію фільмів без реєстрації та порушення квот національного контенту.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо встановлення відповідальності у сфері кінематографії. Зокрема, планується запровадити штрафи за демонстрування фільмів без внесення до Державного реєстру фільмів, демонстрацію фільмів з порушенням умов та недотримання квот. Про це вівторок, 7 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності у сфері кінематографії". Законопроект спрямований на приведення Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність до закону "Про кінематографію" та положення про Державний реєстр фільмів щодо умов розповсюдження і демонстрування національних фільмів", - повідомив Мельничук.
Законопроєкт передбачає:
- встановлення відповідальності за демонстрування фільмів або розповсюдження фільмів без внесення до Державного реєстру фільмів;
- посилення відповідальності за розповсюдження і демонстрування фільмів з порушенням умов, передбачених Державним реєстром фільмів;
- посилення відповідальності за недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу;
- посилення штрафних санкцій у разі недотримання демонстраторами фільмів, які не субʼєктами у сфері аудіовізуальних медіа, квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу, а також посилення штрафних санкцій за повторне вчинення тих самих дій протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення.
Доповнення
Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що за недотримання квоти демонстрування національних фільмів під час використання національного екранного часу передбачатиметься штраф у розмірі від 17 тис. гривень до 34 тис. гривень. За повторне порушення - від 34 тис. гривень до 51 тис. гривень.
Такі ж штрафи передбачаються за демонстрування фільмів, які не внесені в Державний реєстр фільмів та демонстрування і розповсюдження фільмів з порушенням законодавства про кінематографію
Законопроєкт мають тепер передати на розгляд Верховної Ради.
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