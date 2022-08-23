До 34° и почти без осадков: какая погода ждет украинцев в День Независимости

Детали

Синптики прогнозируют, что 24 августа в Украине в основном пройдет без осадков. Лишь днем ​​в Закарпатье и Прикарпатье будут кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. В западных областях 5-10 м/с. Днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, в южной и восточной частях страны местами до 22°. Днем 29-34°, в западных областях 26-31°. В Карпатах и ​​горах Крыма ночью 11-16°, днем ​​20-25°.

В Киевской области завтра

Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 18-20°, днем ​​30-32°.