До 34° и почти без осадков: какая погода ждет украинцев в День Независимости
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Завтра, 24 августа, только на Закарпатье и Прикарпатье будут кратковременные дожди, на остальной территории Украины без осадков. Местами температура повысится до 34° тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
Синптики прогнозируют, что 24 августа в Украине в основном пройдет без осадков. Лишь днем в Закарпатье и Прикарпатье будут кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с. В западных областях 5-10 м/с. Днем в восточных и юго-восточных областях порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 15-20°, в южной и восточной частях страны местами до 22°. Днем 29-34°, в западных областях 26-31°. В Карпатах и горах Крыма ночью 11-16°, днем 20-25°.
В Киевской области завтра
Без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.