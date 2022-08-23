До 34° та майже без опадів: яка погода чекає на українців в День Незалежності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Завтра, 24 серпня, лише на Закарпатті та Прикарпатті будуть короткочасні дощі, на решті території України без опадів. Місцями температура підвищиться до 34° тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Синптики прогнозують, що 24 серпня в Україні здебільшого мине без опадів. Лише вдень на Закарпатті та Прикарпатті будуть короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно східний, 7-12 м/с. У західних областях 5-10 м/с. Вдень у східних та південно-східних областях пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 15-20°, у південній та східній частинах країни місцями до 22°. Вдень 29-34°, у західних областях 26-31°. У Карпатах і горах Криму вночі 11-16°, вдень 20-25°.
На Київщині завтра
Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 18-20°, вдень 30-32°.