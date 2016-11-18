До 24 ноября безвиза с ЕС не будет - эксперт

"До 24 ноября мы не получим безвизовый режим. И совершенно честно скажу, мы считаем, что до конца 2016 года также мы не получим это решение, а оно уже переносится на начало 2017 года. Как только будет принято коллегиальное решение Совета ЕС и Европарламента относительно механизма приостановления, тогда вопрос безвизового режима для Украины начнет продвигаться гораздо быстрее, чем собственно на официальном уровне было подтверждено сегодня. Это для нас очень хороший звонок ", - отметила она.

"Это позитивная новость не означает, что автоматически до конца ноября мы будем иметь безвизовый режим. Это лишь означает, что прошли еще один из этапов и у нас сейчас на повестке дня еще слежения за самим принятием решения по механизму приостановления. Мы должны следить за тем, что говорят европейские политики нашей борьбе с коррупцией ", - отметила К.Кульчицкая.

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины В.Гройсман приветствовал решение Комитета постоянных представителей Совета ЕС по либерализации безвизового режима для Украины . Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter.