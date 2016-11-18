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До 24 листопада безвізу з ЄС не буде - експерт

До 24 листопада безвізу з ЄС не буде - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. До кінця року рішення щодо надання безвізового режиму для українців не буде. Про це в ефірі “5 каналу” заявила аналітик громадської організації “Європа без бар’єрів” Катерина Кульчицька, передає УНН.

“До 24 листопада ми не отримаємо безвізовий режим. І абсолютно чесно скажу, ми вважаємо, що до кінця 2016 року також ми не отримаємо це рішення, а воно вже переноситься на початок 2017 року. Як тільки буде прийнято колегіальне рішення Ради ЄС і Європарламенту щодо механізму призупинення, тоді питання безвізового режиму для України почне просуватися набагато швидше, що власне на офіційному рівні було підтверджено сьогодні. Це для нас дуже хороший дзвінок” — зазначила вона.

“Ця позитивна новина не означає, що автоматично до кінця листопада ми будемо мати безвізовий режим. Це лише означає, що пройшли ще один з етапів і у нас зараз на порядку денному ще слідкування за самим прийняттям рішення по механізму призупинення. Ми повинні слідкувати й за тим, що говорять європейські політики за нашу боротьбу з корупцією”, — зауважила К.Кульчицька.

Як повідомляв УНН, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав рішення Комітету постійних представників Ради ЄС щодо лібералізації безвізового режиму для України. Про це він написав на своєму мікроблозі в Twitter.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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