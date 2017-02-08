До 2020 года цены на квартиры вырастут на 20% в долларовом эквиваленте - эксперт

По его словам, недвижимость на сегодняшний день остается эффективным инструментом сохранения средств. Однако прибыль принесут только квартиры в новостройках, подчеркнул эксперт.

"Если рассматривать недвижимость с точки зрения принесения прибыли, то здесь все зависит от того, куда вложить. Если вы вкладываете в старую квартиру - то цена может снижаться. В первую очередь цена будет расти на новую недвижимость. А старая может даже падать. Еще, конечно, зависит от места расположения недвижимости", - рассказал А.Охрименко.

Напомним, согласно последним наблюдениям экспертов, все больше киевлян предпочитают работать в столице, а жить в пригороде. Способствуют такой тенденции два фактора: цена и экология.

По последним данным, квартира в пригороде стоит примерно в два раза меньше, чем в столице.

Например, один из крупнейших комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) предлагает квартиры от 15 тыс. долларов США.

Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое.