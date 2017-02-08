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До 2020 року ціни на квартири зростуть на 20% у доларовому еквіваленті — експерт

Київ • УНН

 • 13620 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Квартири на первинному ринку нерухомості до 2020 року зростуть на 20% у доларовому еквіваленті. Про це повідомив економічний експерт Олександр Охріменко у коментарі УНН.

До 2020 року ціни на квартири зростуть на 20% у доларовому еквіваленті — експерт

За його словами, нерухомість на сьогоднішній день залишиється найефективнішим інструментом збереження коштів. Однак прибуток принесуть лише квартири у новобудовах, наголосив експерт.

“Якщо роглядати нерухомість з точки зору принесення прибутку, то тут все залежить від того, куди вкласти. Якщо ви вкладаєте у стару квартиру — то ціна може знижуватися. В першу чергу ціна буде зростати на нову нерухомість. А стара може навіть падати. Іще, звичайно, залежить від місця розташування нерухомості”, — розповів О.Охріменко.

Нагадаємо, згідно з останніми спостереженнями експертів, все більше киян вважають за краще працювати в столиці, а жити в передмісті. Сприяє такій тенденції два фактори: ціна і екологія.

За останніми даними, квартира в передмісті коштує приблизно в два рази менше, ніж в столиці.

Наприклад, один з найбільших комплексів України — ЖК Scandia (Бровари) пропонує квартири від 15 тис.доларів США.

Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого.

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