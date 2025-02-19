До 20 февраля предприятия и ФЛП должны подать отчеты за январь по новой форме: как это делать

До 20 февраля 2025 года предприятия и физические лица - предприниматели должны подавать налоговую отчетность за январь в соответствии с обновленными правилами. Отныне отчетность по НДФЛ и ЕСВ подается ежемесячно, а не поквартально. Об этом сообщает УНН.

Детали

6 февраля вступили в силу новые формы Налогового расчета и они уже доступны для загрузки на вебпортале Государственной налоговой службы Украины.

Согласно новым правилам, отчетность по НДФЛ и ЕСВ подается ежемесячно. Это будет способствовать контролю за поступлениями в бюджет.

Теперь до 20 числа каждого месяца необходимо подавать Расчет за предыдущий месяц по новой форме.

То есть, первый отчет за январь 2025 года должен быть подан до 20 февраля 2025 года.

А до 10 февраля 2025 года подавался Расчет с типом "Звітний"/"Звітний новий" за IV квартал 2024 года, оформленный по старой форме.

Что нужно для подачи отчетов в соответствии с нововведениями:

Расчеты с типом "Уточнюючий" отныне нужно оформлять по новой форме.

Отчеты, оформленные по старой форме нужно было подать до 10 февраля 2025 года.

Напомним

3 февраля в правительстве Украины утвердили новую форму налогового расчета по НДФЛ (налог на доходы) и ЕСВ (единый социальный взнос).

В частности, в правительстве учитывают, что указанные изменения позволят осуществлять более оперативный контроль за уплатой налогов и взносов.