До 20 лютого підприємства та ФОПи мають подати звіти за січень за новою формою: що потрібно знати
Київ • УНН
З 2025 року звітність із ПДФО та ЄСВ подаватиметься щомісяця замість щокварталу. Перший звіт за новою формою необхідно подати до 20 лютого 2025 року.
До 20 лютого 2025 року підприємства та фізичні особи – підприємці мають подавати податкову звітність за січень відповідно до оновлених правил. Відтепер звітність із ПДФО та ЄСВ подається щомісяця, а не поквартально. Про це повідомляє УНН.
Деталі
6 лютого набрали чинності нові форми Податкового розрахунку і вони вже доступні для завантаження на вебпорталі Державної податкової служби України.
Згідно з новими правилами, звітність із ПДФО та ЄСВ подається щомісяця. Це сприятиме контролю за надходженнями до бюджету.
Тепер до 20 числа кожного місяця необхідно подавати Розрахунок за попередній місяць за новою формою.
Тобто, перший звіт за січень 2025 року має бути подано до 20 лютого 2025 року.
А до 10 лютого 2025 року подавався Розрахунок з типом "Звітний"/"Звітний новий" за IV квартал 2024 року, оформлений за старою формою.
Що потрібно для подачі звітів відповідно до нововведень:
Розрахунки з типом "Уточнюючий" відтепер потрібно оформлювати за новою формою.
Звіти, що оформлені за старою формою потрібно було подати до 10 лютого 2025 року.
Нагадаємо
3 лютого в уряді України завтердили нову форму податкового розрахунку з ПДФО (податок на доходи) та ЄСВ (єдиний соціальний внесок).
Зокрема, в уряді враховують, що зазначені зміни дозволять здійснювати більш оперативний контроль за сплатою податків та внесків.